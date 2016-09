München - Mit Bayern und Baden-Württemberg endeten nun auch in den letzten Bundesländern diese Woche die Sommerferien. Insgesamt kehrten damit mehr als 8,3 Millionen Schüler bundesweit in die Schulen zurück. Das neue Schuljahr startete aber nicht für jeden erfreulich. Schließlich gibt es auch in diesem Jahr in Deutschland wieder Tausende Sitzenbleiber.