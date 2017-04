Arturo Vidal (29)

Der Chilene hatte zunächst das 1:0 per Kopf ins Netz torpediert – ohne Rücksicht auf seinen akkuraten Hahnenkamm auf dem Haupt. Als es kurz vor der Pause einen unberechtigten Handelfmeter gab, trat "King Arturo", so nennt er sich bei Twitter, an. Was auch so abgesprochen war. Schließlich fehlte Robert Lewandowski, Elfmeter-Schütze Nummer eins, verletzt. Laut Carlo Ancelotti war Vidal vorgesehen und "Robben die Nummer zwei".