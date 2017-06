Freilufttheater im Lucky Who

Und noch eine Sommer-Sonnen-Feierei: Denn das Lucky Who lädt an diesem Pfingstsonntag ebenfalls zu einer Open Air-Party unter freiem Himmel ein - gut, macht bei Open Air ja auch Sinn. Hofft also auf sommerliches Wetter und zieht eure Tanz-Birkenstock an...

Wo: Lucky Who, Brienner Straße 14, 80333 München

Wann: 14 Uhr

Wie viel: Frei von 14 bis 15:30 Uhr. Danach bis 17:30 Uhr: 5 Euro. Ab 17:30 Uhr: 10 Euro