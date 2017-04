"Movie Mittwoch" Apple bietet Blockbuster zum Schnäppchen-Preis

Was bedeutet das konkret? Jeden Mittwoch gibt es in iTunes ein aktuelles Film-Highlight in HD, das User für nur 1,99 Euro ausleihen können. Dabei gilt wie immer bei iTunes: Ist der Film zur Ausleihe gekauft, muss er innerhalb von 30 Tagen angeschaut werden. Am gestrigen Mittwoch startete das Angebot mit dem Marvel-Hit "Doctor Strange" . Welcher Blockbuster nächste Woche günstig ausgeliehen werden kann, ist bisher noch nicht bekannt. Ein Blick in iTunes lohnt sich deshalb jeden Mittwoch umso mehr.