Matthias Schweighöfer ist morgens schon echt sportlich unterwegs. Na, wer auf der Leinwand gut aussehen will, der muss eben auch ein bisschen was für seinen Körper tun.

Deutschlands Schauspiel-Liebling Matthias Schweighöfer ("Der geilste Tag") ist sich dessen natürlich bewusst. Und so startet er sportlich in den Tag. Auf Instagram hat der 35-Jährige ein Foto von sich gepostet, das ihn in einem sportlichen Outfit zeigt.