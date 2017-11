"Movember" EHC vor Spiel gegen Bremerhaven: Bärtige Bullen

"Vor ein paar Tagen haben wir die 1000-Euro-Marke geknackt. Vielleicht bringen wir im Endspurt jetzt noch ein bisschen was zusammen. Den zugehörigen Link findet jeder auf meiner Facebook-Seite."

Parallel zu seiner Aktion muss sich Abeltshauser aber auch auf Eishockey konzentrieren, am Mittwoch (19.30 Uhr/telekomeishockey.de) ist der EHC in Bremerhaven zu Gast – und hat nach den Pleiten in den Spitzenspielen gegen Wolfsburg (2:5) und in Nürnberg (1:5) einiges gutzumachen. "In Nürnberg waren wir ein bisserl zu brav im eigenen Drittel, zu weit weg von den Gegenspielern", analysiert Abeltshauser, "wir sind nicht dahin gegangen, wo’s weh tut.

Ein paar taktische Probleme sind auch noch dazugekommen. Aber das werden wir auf Video analysieren, daraus lernen, und versuchen, in Bremerhaven das Ruder gleich umzudrehen."

Und nach dem Spiel kommen dann auch die Bärte bald wieder ab.

Mehr News zum EHC gibt es hier