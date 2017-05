Zwischendrin muss auch mal gestrampelt werden. Der Weg hinauf zum Kesselberg.

Oben angekommen wartet die erste Belohnung: der Blick auf den Walchensee. An dessen Ufer gelangen wir über eine asphaltierte Serpentinenstraße, die wir uns mit einem Haufen Motorradfahrern teilen.





Der Walchensee. Schöner wird's nicht.

Ab hier erstreckt sich eine entspannte Tour vom Walchensee hoch zur Hochkopfhütte, der königlichen Jagdhütte am Altlacher Hochkopf. Von Urfeld am Walchensee führt die Route gemütlich hinauf zum Altlacher Hochkopf (1328 Meter) und zur Jagdhütte von König Ludwig II., der nichtbewirteten Hochkopfhütte (1299 Meter). Der Blick hinüber auf das Wettersteingebirge mit Alp- und Zugspitze laden ein zum Verweilen. Von der Hütte aus werfen wir uns in den Downhill-Trail (teils stark erodiert mit tiefen Rinnen) hinab bis fast zum Ufer des Walchensees. Der Trail ist mit der Schwierigkeit S1 deklariert mit leichtem Hang zu S2 Passagen. Für versierte Mountainbiker der höchste Spaß! Unten am Walchensee geht's an den Promenaden und dem kurzen Anstieg über den Sattel des Kesselbergs wieder zurück nach Kochel am See.



Zurück verläuft die Strecke wieder am Ufer des Walchensees.

Kurz: In München in den Zug. Hinaufstrampeln zum Altlacher Hochkopf, den Ausblick auf die Zugspitz' genießen und dann über ansprechende S1-Trails wieder ins Tal – und nebenbei an atemberaubenden Bergseen entlangradln. Ein perfekter Tagesausflug!

Kochel am See - Walchensee - Altlacher Hochkopf - und zurück

Länge: 42,1km

Minimale Höhe: 609m

Maximale Höhe: 1328m

Höhenmeter insgesamt: 1064m

Dauer: 5 bis 6 Stunden

Abfahrt München Hbf: 7.59 Uhr

Ankunft München Hbf: 17 Uhr