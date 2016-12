Motivation ist aller Anfang Dem Schweinehund ein Schnippchen schlagen

Zunächst sollten Sie überlegen bei welchem Sport sie richtig Spaß haben. Denn nur wenn Freude dabei ist, werden Sie längerfristig bei der Sache bleiben. Gehen Sie lieber Joggen? Oder bevorzugen Sie schnelles Nordic Walking? Probieren Sie einfach mehrere Sportarten aus, um Ihren Favoriten zu finden.

Gemeinsam macht es mehr Spaß

Suchen Sie sich Gleichgesinnte mit denen Sie Sport treiben können. In Gesellschaft vergeht die Zeit bei einem fünf km Lauf auf einmal viel schneller als wenn man alleine vor sich hintrottet. Gleichgesinnte finden Sie am Arbeitsplatz, im Sportverein, erkundigen Sie sich nach Lauftreffs oder durchforsten sie das Internet - z.b. DAV - plus "das schwarze Brett". Dort kann man Partner für alle Draußen-Aktivitäten finden. Auch das Verabreden zu bestimmten Zeiten schafft mehr Verbindlichkeit. Ist erstmal was ausgemacht, so wird es auch eingehalten.

Um nicht nach der Arbeit nochmal nach Hause zu müssen - hier lockt die warme Badewanne und die gemütliche Couch - nehmen Sie morgens Ihre gepackte Sporttasche mit. So kommen Sie gar nicht erst in diese Versuchung und können gleich nach getaner Arbeit mit Ihrer Sporteinheit starten. Die Badewanne wird einfach auf nach den Sport verschoben - eine schöne Belohnung für den geplagten Körper!

Einmal Vitamine, bitte! Fit durch den Winter: Dieses Gemüse hält gesund

Gönnen Sie sich ein schönes Sportoutfit. Mit neuen Trainingskleidern fühlen Sie sich gleich viel flotter, sie schauen gut aus und es macht richtig Spaß diese beim Sport auszuführen.

Und wollen Ihre Lieben Sie mal ablenken und doch lieber in ein Cafe mit Ihnen gehen, so motivieren Sie sie doch mit Ihnen Sport zumachen. Sehen die anderen erst wie ernst es Ihnen ist, so werden Sie sich (vielleicht) anschließen. Und die Sachertorte können Sie anschließend gemeinsam genießen. Das waren nun einige Tips um Ihren inneren Schweinehund in die Knie zu zwingen. Viel Erfolg und Durchhaltevermögen dabei!!