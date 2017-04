München – Wäre die Tat am anderen Ende des Bahnsteigs passiert, wäre ein 59-jähriger Münchner jetzt vielleicht tot. Der Unternehmensberater wartete am gestrigen Mittwochabend gegen 20:45 Uhr am U-Bahnhof Westfriedhof ganz vorne am Bahnsteig, wollte in den ersten Wagen der nächsten U1 einsteigen. Dann stieß ihn völlig unvermittelt eine Frau von hinten mit voller Wucht in den Rücken!