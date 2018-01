"More Than Friends" Dschungelcamp 2018: Das ist der neue Dschungelsong

Wer ab Freitag "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" einschaltet, wird an ihm nicht vorbeikommen: James Hype. Der Liverpooler DJ liefert mit seinem Hit "More Than Friends (feat. Kelli Leigh)" den Dschungelsong 2018. Die Melodie dürfte dabei vielen bekannt vorkommen, handelt es sich dabei doch um ein Remake des En-Vogue-Klassikers "Don't Let Go (Love)".