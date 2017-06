Mordversuch auf Baustelle Sendling: Bauarbeiter sticht Messer in Kopf von Kollegen

Ein 47-Jähriger hat sich am Freitagabend nach Feierabend mit einem Kollegen verabredet. Die Männer treffen sich direkt an der Baustelle an der Gaißacher Straße in Sendling vor den Unterkünften, in denen die Bauarbeiter wohnen.

Gegen 18.50 Uhr gesellt sich ein 31-Jähriger zu ihnen. Der Mann ist Dachdecker, arbeitet aber nicht auf der Baustelle. Der gebürtige Togoer wohnt in der Nähe und kam wohl zufällig vorbei. "Was hast du gesagt?", fährt der Dachdecker den Bauarbeiter an.