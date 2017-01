"Mordkommission Istanbul" im Ersten Erol Sander: "Über Dates mache ich mir keine Gedanken mehr"

"Melanie Winiger ist eine Bereicherung"



Die neue Pathologin Derya Güzel (Melanie Winiger) verdreht Kommissar Mehmet Özakin den Kopf Foto:ARD Degeto/Gülnur Kiliç

Doch nicht nur im Film läuft die Zusammenarbeit mit der neuen Kollegin vielversprechend: "Melanie ist eine sehr professionelle Schauspielerin, die sich sofort in das Team eingefügt hat", lobt der Münchner. "Sie ist für uns eine Bereicherung."

Einen guten Rat für Kommissar Özakin in Bezug auf seine kleine Schwärmerei hat Sander jedoch nicht. "Ich glaube, Mehmet kann eher mir ein paar Tipps geben", sagt er lachend. Über Dates müsse er sich in seinem Alter zum Glück keine Gedanken mehr machen. Als er seine Frau in Paris kennengelernt hat, habe er auch nicht den ersten Schritt machen müssen. "Die Intention kam von beiden Seiten und hat sich dann so entwickelt... zum Glück!"