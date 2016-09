Istanbul wird vom Terror bedroht: Das Thema des Zweiteilers "Mordkommission Istanbul - Im Zeichen des Taurus" (8. und 10. September um 20:15 Uhr im Ersten) könnte wohl kaum aktueller sein. Das weiß auch Hauptdarsteller Erol Sander (47, "Afrika ruft nach dir" ): Im Interview mit spot on news spricht er über die Aktualität der Doppelfolge und was das für die Produktion bedeutet. Außerdem verrät er, was ihm in einer Beziehung wichtig ist - und wie er zu Veränderungen im Privatleben steht.