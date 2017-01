Mordkommission Istanbul,... 12. Januar: Krimi-Tipps am Donnerstag

Derya Güzel (Melanie Winiger) ist Kommissar Özakins (Erol Sander) neue Nachbarin und außerdem - was er allerdings erst am Tatort erfährt - die neue Pathologin in der Mordkommission Istanbul. Sie ist für den Neu-Single Özakin in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Gemeinsam werden sie zu ihrem ersten Fall gerufen, einer verbrannten Leiche in einem Autowrack. Der Tote ist ein investigativer Videoblogger, der auf verzweifelte Bergleute aufmerksam machen wollte, die unter Lebensgefahr eine stillgelegte Mine weiterbetreiben.