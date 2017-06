Mord, Totschlag, Gesundheitswesen Die Staatsanwaltschaft München zieht Bilanz

Kapitalverbrechen wie Mord oder Totschlag machen dabei in der Boomregion mit 121 Fällen noch den geringsten Posten aus. Aber auch hier gab es im Vergleich zum Vorjahr einen kräftigen Anstieg von fast einem Viertel. Besonders kräftig angezogen haben auch die Ermittlungsverfahren bei Sexualstrafsachen (ein Plus von 12,7 Prozent), bei Betrug und Untreue (plus 14,9 Prozent) und vorsätzlicher Körperverletzung (plus 11,4 Prozent). Vier von fünf Verfahren erreichen den Gerichtssaal aber erst gar nicht. Sie werden vorher von der Anklagebehörde zum Beispiel gegen Auflagen oder wegen Schuldunfähigkeit eingestellt. Auch so brachten Münchens Staatsanwälte im Jahr 2016 aber immer noch etwa 24.000 zusammengerechnete Stunden als Ankläger bei Gericht zu.