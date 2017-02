Mord in Freimann 33-Jährige getötet: Die Polizei-Pressekonferenz im Video

Beziehungstat in Freimann Frau (33) ermordet: Lebensgefährte stellt sich!

Es ist das tragische Ende eines Streits! In Freimann hat am Montag ein Mann eine Frau mit einem Messer so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus gestorben ist. Der tatverdächtige 27-jährige Pole hat sich am Dienstagmittag der Polizei gestellt.