Das Opfer war früher Antiquitätenhändlerin und besaß in Kreuth eine Villa, in der sich zahlreiche alte Gegenstände befanden, darunter wertvolle Heiligenfiguren, Ölgemälde und Teppiche. Seit November 2013 lebte sie jedoch in einem betreuten Wohnheim in Rottach-Egern. Seit Sommer 2014 kümmerte sich die Hauptangeklagte um die Büroangelegenheiten der alten Dame, übernahm Pflegeaufgaben und leistete ihr Gesellschaft. Auch ihr Ehemann (57), ein Hausmeister (58) und ein Antiquitäten-Experte (68) sollen sich das Vertrauen der alten Dame erschlichen haben. Den Ermittlungen zufolge sollen sie dann zusammen Preziosen im Wert von insgesamt 1,1 Millionen Euro aus der Villa geschafft haben.