Am Samstag, den 21. Januar, gegen 11.50 Uhr ging ein Notruf aus dem Alpeltal am Hohen Göll ein, wo sich in rund 1.600 Metern Höhe ein 54-jähriger Tourengeher aus dem Landkreis Traunstein im Aufstieg bei einer Spitzkehre so schwer am Knie verletzt hatte, dass er selbst nicht mehr abfahren konnte. Der Einsatzleiter der Bergwacht Berchtesgaden forderte den Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14" an, der am Jenner-Krautkaser einen Bergwachtmann aufnahm und zusammen mit der Notärztin oberhalb der Unfallstelle absetzte.