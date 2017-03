"Momo"-Star Radost Bokel als "Schmierige Balkanesen-Nutte" beschimpft

Die in Hessen lebende Schauspielerin Radost Bokel (41) wurde erst in der vergangenen Woche Opfer rassistischer Anfeindungen. Im Supermarkt wurde die 41-Jährige als "Kanaken-Schlampe" beschimpft - auch ein Hitlergruß soll gezeigt worden sein, wie sie vergangenen Donnerstag auf Facebook schrieb: "Es fing alles damit an, dass sich mein kleiner Sohn an der SB-Theke einen Kreppel (Krapfen, Anm. d. Red.) nahm und gleich reingebissen hat, dann folgte: 'Das muss bezahlt werden' und 'Es ist nicht alles umsonst in Deutschland'."