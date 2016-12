Wird Ismaily der erste Löwen-Transfer 2017?

Heißestes Transfergerücht an der Grünwalder Straße dürfte derzeit der Brasilianer Ismaily sein. Der "kicker" berichtete, dass die Löwen an einer Verpflichtung des Linksverteidigers interessiert seien. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft noch bis 2021, sein aktueller Marktwert beträgt 2,5 Millionen Euro (transfermarkt.de). Wirklich günstig dürfte der TSV bei einer Verpflichtung also wahrscheinlich nicht wegkommen. Dafür verfügt Ismaily allerdings schon über internationale Erfahrung – mit Schachtjor Donezk spielte er in der Champions - und Europa League. In dieser Saison erzielte der Brasilianer in den bisherigen 18 Partien ein Tor und legte drei Treffer auf.