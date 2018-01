Das spricht zudem gegen einen Klopp-Wechsel

Klopp als Trainer bei den Bayern – das wäre durchaus vorstellbar. Doch die Münchner suchen schon für diesen Sommer einen Nachfolger, Heynckes helfe laut eigener Aussage nur aus, für ihn sei zum Ende der Saison wirklich Schluss. Dass die Bayern-Bosse Klopp also schon im Sommer an die Säbener Straße holen können, erscheint da schon durchaus weniger vorstellbar. Der Grund: Klopp ist mit seinem FC Liverpool aktuell gut in Form, die "Reds" sind wettbewerbsübergreifend seit 16 Spielen ohne Niederlage. Außerdem ist da ja auch noch die Personalie Virgil van Dijk: Klopp bekam seinen Wunschspieler, einen Verteidiger für satte 84,5 Millionen Euro Ablöse.