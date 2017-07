München - Mit der Verpflichtung von Corentin Tolisso haben die Bayern einen hochkarätigen Nachfolger für Xabi Alonso im defensiven Mittelfeld gefunden. Doch beinahe wäre ein wohl ein anderer Spieler nach München gekommen, der in der nächsten Saison auf der Sechs spielen sollte: Axel Witsel von Tianjin Quanjian in China. Der 28-jährige belgische Nationalspieler spielt seit Januar in der Super-League – er entschied sich damals für China, obwohl er ein Angebot von Juventus Turin vorliegen hatte.