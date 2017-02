Mögliche Regeländerungen Rummenigge: Fußball braucht keine Revolution

"Ich habe Marco geraten: Du musst mit höchster Sensibilität an alle Veränderungen herangehen, denn grundsätzlich stehen die Menschen mit dem Fußball und seinen Regeln im Einklang", sagte Rummenigge. Für die Einführung von Zeitstrafen für bestimmte Vergehen zeigte sich der Vorstandsvorsitzende der Münchner indes bedingt offen. "Die FIFA diskutiert über fünf oder zehn Minuten. Ich halte zehn Minuten für zu lang, am Tag von Marco van Bastens Besuch hatten wir in München minus 14 Grad. Wenn ein Spieler bei solchen Temperaturen zehn Minuten draußen steht, friert er an der Seitenlinie ein", sagte Rummenigge.