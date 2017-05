München - Die Saison neigt sich dem Ende zu und mit Xabi Alonso und Philipp Lahm werden zwei Legenden den FC Bayern und die Fußballwelt verlassen. Diese Abgänge und die dazugehörende die Titelarmut in dieser Saison lässt die Gerüchteküche um den Rekordmeister aufbrodeln. Alexis Sanchez da, Marc Verratti hier, und Killian Mbappé dort. Es gibt kaum einen Spieler, der nicht mit Ancelotti und Co. in Verbindung gebracht wird.