Lesen Sie auch: Diese Spieler wechselten von Bayern zur Hertha

Die Chancen der Clubs hinter dem Dominator FC Bayern wären größer, denn der Bundesliga-Krösus ist in wenigen Spielen mit Endspielcharakter natürlich leichter zu bezwingen, als im Vergleich über die ganze Saison. Verletzungen, Sperren oder einfach der Zufall fielen schwerer ins Gewicht. Wenig überraschend ist es also, dass Befürworter bei Clubs wie BPerson ayer Leverkusen oder nun auch bei Borussia Dortmund in von Trainer Thomas Tuchel zu finden sind.

Wieso wird das Thema jetzt diskutiert?

Eigentlich ist die Playoff-Debatte ein klassisches Sommerloch-Thema. Nun redete der frühere Ligafunktionär und Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Wolfgang Holzhäuser, aus dem Fußball-Ruhestand heraus im "Kicker" darüber. Der perfekte Saisonstart des FC Bayern lässt die Konkurrenz nämlich schon wieder verzweifeln. Holzhäuser hat kein Amt mehr inne, ist bestenfalls noch graue Eminenz. Vielleicht plauderte er auch aus alter Enttäuschung. Mit Leverkusen wurde er zwischen 1998 und 2013 viermal Zweiter in der Liga.

Wie würden die Playoffs funktionieren?

Noch bewegen sich alle Vorschläge auf einem sehr rudimentären Niveau. Im Eishockey und Basketball funktionieren die Playoffs nach Ende der Punkterunde in der Regel im System Best of Five oder Best of Seven. Unklar ist auch wie viele Clubs noch in der Playoff-Runde dabei wären. Möglich wären Systeme mit zwei, vier, acht oder gar 16 Vereinen.

Wie realistisch ist eine Einführung von Playoff-Spielen?

Fern jeder Stammtischdebatten: Die Einführung von Playoff-Spielen ist unrealistisch. Geschickt platziert kann eine Initiative kurz für Aufregung sorgen, argumentiert wird auch mit höheren Einnahmen durch neue Vermarktungschancen. Aber allein die Terminfrage verdeutlicht, wie abwegig der Vorschlag ist. Schon jetzt ist der Saisonkalender pickepackevoll. Im Mai ist garantiert kein Platz mehr, den Meister mit diversen Playoff-Runden zu küren. Die Profiszene klagt schon wegen zu hoher Belastung. Termine könnten nur mit einer Verkleinerung der Liga freigeschaufelt werden - doch das werden die Clubs sicher nicht wollen. Die Bayern-Jäger werden sich anders wappnen müssen.

Welche Reaktionen auf den Vorschlag gibt es?

Einige Trainer aus der Bundesliga äußerten sich zur Debatte, unter anderem Ralph Hasenhüttl, Ingolstädter Aufstiegsheld und jetzt Trainer in Leipzig: "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn bei Halbzeit der Saison der Achte noch Meister werden kann", widersprach Hasenhüttl. "Eine Mannschaft jede Woche so einzustellen, dass man drei Punkte holen muss - auch gegen den kleinsten Verein - das macht doch die Meisterschaft aus." Wer am Ende einer Saison vorn sei, solle deutscher Meister sein. "Und wenn es mit 15 Punkten Vorsprung ist, dann ist er eben diese 15 Punkte besser."

Lesen Sie auch: Hertha ruft gegen Bayern die Vorentscheidung aus

Auch unter den anderen Bundesliga-Trainern stößt dieser Vorschlag nicht unbedingt auf Gegenliebe. Einzig Thomas Tuchel von Borussia Dortmund könnte sich für einen innovativen Modus begeistern: "Wieso nicht? Es würde dem Tabellenzweiten, -dritten, -vierten eine Chance geben, doch noch Meister zu werden. Ich finde Playoffs grundsätzlich nicht so abwegig. Ich bin sehr offen für Reglementänderungen, wenn es nicht allzu verrückt ist."

Anders denkt Roger Schmidt darüber. "Man kann immer über Neuerungen nachdenken, aber viele Dinge sind genau so gut, wie sie im Moment sind. Über 34 Spieltage ist es die beste Art und Weise, die beste Mannschaft der Saison zu ermitteln", lehnt der Leverkusener Coach eine Neuerung ab.