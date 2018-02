Modischer Auftritt in Schottland Meghan Markle stiefelt stylisch durch Edinburgh

Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) sind heute im schottischen Edinburgh. Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin in spe, Herzogin Kate (36), die für solche Anlässe gern farbenfrohe Kleider und Pumps trägt, ließ es der Ex-"Suits"-Star eher casual angehen und trug bei der Ankunft in der schottischen Hauptstadt einen luxuriösen Wollmantel von Burberry, der mit einem Tartan-Muster in Navy und Dunkelgrün versehen war.