Die Willy Bogner GmbH & Co. KGaA mit Sitz in München ist ein internationaler Anbieter von Sportmode. Das 1932 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 800 Mitarbeiter und tritt mit den Marken Sônia Bogner, Bogner (Woman, Man, Sport, Kids) und Bogner Fire + Ice sowie Lizenzen in mehr als über 50 Ländern auf. Im Sommer 2015 war der Verkauf an ein privates Investoren-Konsortium um den ehemaligen Coty-Chef Bernd Beetz gescheitert. Der neue Chef Wirth soll den Familienbetrieb nun als eigenständige Firma weiterführen.