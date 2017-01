Das gaben die Hoffenheimer am Montag bekannt. Wagner fehlt damit in den Spielen gegen den 1. FSV Mainz 05 (4. Februar) und beim VfL Wolfsburg (12. Februar). Wagner war nach einem groben Foul an Stefan Ilsanker vom Platz geflogen, in Unterzahl musste Hoffenheim die erste Saisonniederlage hinnehmen.