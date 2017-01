Modernes Internet-Märchen YouTube-Star Gronkh macht 'Marmeladen Oma' berühmt

Überraschender Geldsegen für YouTube-Oma

Gronkh bescherte der „MarmeladenOma“ mit dieser Aktion also nicht nur tausende Views, sondern auch Spenden in Höhe von 4.000 Euro. Das Geld soll dafür genutzt werden, dass sich Helga einen ordentlichen PC zulegen kann. So soll sie zukünftig in der Lage sein, ihre Märchen professionell zu streamen.

Die sympathische „MarmeladenOma“ meldete sich kurz nach dem unverhofften Geldregen selbst zu Wort - natürlich via YouTube. In dem Video bedankte sich die ältere Dame gleich mehrfach bei Gronkh und den spendablen Märchenliebhabern.

Neues Video: Harry G. nimmt Münchner Studenten aufs Korn

In Zukunft wird sich Helga über deutlich gesteigerte Zuschauerzahlen ihrer Märchenstunde erfreuen dürfen: Hatte sie vor Gronkhs Twitch-Shoutout überschaubare 300 Follower, folgen der freundlichen Oma mittlerweile stolze 55.000 YouTube-User. Ende gut, alles gut - ganz wie im Märchen.