Moderatorin Christine Theiss packt aus "The Biggest Loser": So traurig ist es hinter den Kulissen

Ex-Kickboxweltmeisterin und TV-Moderatorin Dr. Christine Theiss (38) war einer der Star-Gäste bei der "Best Brands 2018"-Gala am Mittwochabend im Hotel Bayerischer Hof in München. Seit dem 4. Februar ist sie in der zehnten Staffel der Abnehm-Show "The Biggest Loser" (sonntags, 17:45 Uhr, Sat.1) zu sehen. Und weil die Folge am vergangenen Sonntag besonders berührend war, fragte spot on news bei der Moderatorin nach, wie traurig der Abschied von Benjamin wirklich war.