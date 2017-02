Moderatoren-Duo geht neue Wege Nach Aus von "Circus HalliGalli": Können Joko und Klaas auch alleine?

So moderierte der Vater einer Tochter sowohl eine Radio-Show auf dem Berliner-Kanal RadioEins als auch beim Kölner-Sender 1Live. Die erste "Promi-Darts WM" am 7. Januar 2017 auf ProSieben war ein erster Gradmesser für Joko ohne Klaas vor großem Publikum. Die Kritiken waren allerdings eher mäßig. So schrieb die "Bild"-Zeitung von einem "holprigen Auftakt", in dem Joko "überfordert schien" und "manchmal den Überblick verlor" und "sich aus der Ruhe bringen ließ". Braucht er seinen Klaas also mehr als umgekehrt?

Abseits der Kamera ist Joko außerdem ein tüchtiger Geschäftsmann. Was viele nicht wissen: Der Moderator rief im Jahr 2014 die Firma PeJay ins Leben. Dort vermarktet er Persönlichkeitsrechte, tütet Markenkooperationen ein und betreibt Celebrity Management. Gemeinsam mit Matthias Schweighöfer und dem Ex-Sat.1-Boss Nicolas Paalzow gründete er 2016 außerdem eine Produktionsfirma, die eigenen Aussagen zufolge "Werbe- und Unterhaltungsgeschichte" schreiben möchte. Darüber hinaus beteiligte er sich an einigen Start-Up-Unternehmen wie einem SMS-Service, einem Socken-Unternehmen und einer Gin-Marke aus Mainz.

Klaas hat die Musik als zweites Standbein

Heufer-Umlauf hingegen scheint vor der Kamera breiter aufgestellt als Joko - zumindest auf den ersten Blick. So moderierte er zunächst einige eigene Shows beim deutschen MTV-Pendant VIVA, bevor ihn sein Weg zu Winterscheidt führte. Und auch während der neun Jahren TV-Ehe, war er immer wieder abseits von Joko zu sehen. So moderierte er zum Beispiel 2009 zusammen mit Thomas Gottschalk (66) und Guido Knopp (69) die Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalls im ZDF und tourte anschließend an der Seite von Jan Böhmermann (35) mit einer Impro-Kabarettshow durch die Lande.

2014 führte er außerdem an der Seite von Sandra Maischberger (50) und Hans Sigl (47) durch den Gala-Abend des Deutschen Fernsehpreises und hostete zuletzt 2016 die 1Live-Krone, einen der renommiertesten deutschen Musikpreise. Auch möglich, dass sich Klaas in der gewonnenen Freizeit noch mehr um sein echtes zweites Standbein stürzt: die Musik. 2013 gründete er mit dem Ex-Wir-sind-Helden-Gitarristen Mark Tavassol (42) die Band Gloria und konnte damit bislang mehr als reine Achtungserfolge einfahren. Ihr zweites Album "Geister" aus dem Jahr 2015 schaffte es sogar bis auf Platz zwölf der Charts.

Ein Ende des Duos ist noch nicht in Sicht

Noch steht aber natürlich vollkommen in den Sternen, ob Joko oder Klaas bei einer Fokussierung auf die Einzelkarriere als Gewinner oder Verlierer hervorgehen würde. Ihre Fans hoffen ohnehin, dass das Aus von "Circus HalliGalli" nicht den Anfang vom Ende des Duos Joko und Klaas einläutet. Die deutsche Fernsehlandschaft wäre dann sicherlich um einiges ärmer, auch wenn die Moderatoren ihre Laufbahn getrennt voneinander fortsetzen würden. Doch zumindest kurzfristig ist dies noch nicht abzusehen.