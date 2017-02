Moderator kommt gut an Oscars 2017: Jimmy Kimmel stichelt fleißig gegen Donald Trump

Ob Moderator Jimmy Kimmel zu Beginn der Oscar-Verleihung 2017 ein wenig Bange geworden ist? Schließlich legte Justin Timberlake mit seinem Song "Can't Stop The Feeling" gleich einen bombastischen Start hin und drohte ihm die Show zu stehlen. So monierte Kimmel beim Betreten der Bühne gleich, dass er nur eine "sitzende Ovation" bekam. Doch diese Sorge sollte sich im Laufe des Abends schnell verflüchtigen. Der Late-Night-Talker überzeugte mit vielen zündenden Pointen und nahm sich selbstredend den amtierenden Präsidenten Donald Trump als Ziel vor. Und das fand in Hollywood an diesem Abend nicht nur Meryl Streep toll!