Moderator geht auf Südostasien-Reise Neuer Job für Günther Jauch: Er heuert auf einem Kreuzfahrtschiff an

Vom Moderatoren-Stuhl aufs Kreuzfahrtschiff: Günther Jauch (60) zeigt seine Weine auf der "Europa 2". Das gab die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises nun bekannt. Demnach wird der 60-Jährige auf einer Südostasien-Kreuzfahrt den Passagieren seine eigenen Weine präsentieren. Die Reise beginnt am 20. Februar in Hong Kong und endet am 6. März in Singapur.