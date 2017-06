München - Wie die DPA aus Wiesn-Kreisen erfahren haben will, soll der von den Wirten bei der Stadt eingereichte Höchstpreis bei 10,95 Euro liegen. Das wären 25 Cent mehr als im Vorjahr - ein moderater Anstieg. In den meisten Jahren hoben die Wirte den Preis um etwa 30 Cent an.