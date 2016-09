Rihanna hat ein großes Herz: Die Sängerin wurde in New York mit einem riesigen Herzchen-Cape gesichtet. Dabei handelt es sich aber bei weitem nicht um die erste Modeentgleisung der Popsängerin. Ihre skurrilsten Outfits sehen Sie in unserer Bilderstrecke.

New York - Was ist nur mit der einstigen Fashion-Queen Rihanna los? In New York wurde die Sängerin nun in einem übergroßen Herzchen-Cape aus Fuchsfell von Saint Laurent gesehen - natürlich in knallrot. Der stolze Preis: 12.500 Euro. Vermutlich will Rihanna ihr momentanes Liebesglück mit Rapper Drake auch optisch zum Ausdruck bringen. Anders ist diese Modepanne zumindest nicht zu erklären.