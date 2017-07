Sie sind jetzt 30 Jahre alt, denken Sie schon gelegentlich ans Karriereende?

Wenn man eine Familie gründen will, dann ist die Zeit natürlich endlich. Ich denke, so mit 33, 34 – spätestens 35 – ist Schluss. Es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Für mich ist es entscheidend, dass ich Spaß bei der Sache habe. In dem Moment, wo der weg ist, höre ich auf. Aber noch habe ich sehr viel Spaß daran.

Erklären Sie doch mal diesen Spaß, den Sie dabei empfinden, in den Ring zu steigen.

Das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Es gibt immer wieder Menschen, die von mir wissen wollen: Was um Himmels willen ist spaßig daran, einen Schlag ins Gesicht zu bekommen – oder auch jemanden zu schlagen? Für mich ist es die stetige Herausforderung, sich immer wieder aufs Neue zu messen. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit, den viele nicht verstehen können, den sie mit Marie Lang, die sie privat kennen, nicht recht in Einklang bringen können.

Jetzt steht der Megakampf zwischen Box-Ikone Floyd Mayweather und Kafigkämpfer-Legende Conor McGregor an. Ihre Vorgängerin Christine Theiss hat den Fight mit dem Match zwischen Regina Halmich und TV-Blödler Stefan Raab verglichen.

Ein bisschen geht es ja auch wirklich in die Richtung. Den sportlichen Wert setze ich nicht so hoch an, aber es wird ein Mega-Event, bei dem es in meinen Augen auch fast ausschließlich ums Geld geht. Das wird ein Spektakel, aber ich denke nicht, dass McGregor eine Chance hat. Anschauen werde ich es aber.

Was halten Sie überhaupt vom Käfigkampf?

Ich habe wirklich den größten Respekt vor diesen Athleten, aber für mich wäre das nichts. Das ist zu viel, speziell, wenn dann noch am Boden weitergekämpft wird.

Lesen Sie auch: Gürtelparade bei Steko's Fight Night