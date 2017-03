Model spricht über ihr Leiden Auch Chrissy Teigen litt unter Wochenbettdepression

Nippelblitzer, rauschende Partynacht, weitere Kinder in Planung - so etwa lauteten die jüngsten Schlagzeilen über Chrissy Teigen (31, "Cravings"). Das Model hat in den vergangenen Jahren aber nicht nur unbeschwerte Zeiten erlebt: Nach der Geburt von Tochter Luna (elf Monate) im April machte Teigen eine Wochenbettdepression durch. Das hat die 31-Jährige jetzt erstmals in einem Gastbeitrag in der Zeitschrift "Glamour" erzählt .