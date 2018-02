Model-Premiere für Linda Graham Ashley Graham: Gemeinsam mit ihrer Mama im Bikini

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Im Fall von Ashley Graham (30, "A New Model: What Confidence, Beauty and Power really look like") und ihrer Mutter Linda Graham (53) ist dieser Satz nur allzu zutreffend. Das zeigt eine neue Kampagne des Bademoden-Herstellers Swimsuits for All. Denn das erfolgreiche Plus-Size-Model hat ihre guten Gene ganz offensichtlich von ihrer Mama geerbt. In aufeinander abgestimmten Bikinis und Badeanzügen posiert das Mutter-Tochter-Gespann auf den nun veröffentlichten Kampagnenbildern für die Kameras. Aufgenommen wurden die Fotos übrigens in Marokko.