Nach einer Mütze Schlaf - am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit - war der schlimmste Rausch vorbei. Und Chrissy Teigen ebenso angeschlagen wie belustigt. "Ich fühle mich gar nicht gut", twitterte das Model. Zum Beleg gab's zuvor ein "Guten Morgen"-Video, in dem Teigen unfreiwillig in die Kamera rülpst. Auch wer wissen wollte, wann das ganze Unheil seinen Lauf genommen hatte, wurde informiert: "Ab da ging's für mich bergab", notierte die 31-Jährige zu einem Foto, das sie beim Diebstahl eines Stücks der Bühnendeko der Hip-Hopper A Tribe Called Quest ("Can I Kick It" ) zeigt.

Eine eilige Not-Löschung der Rausch-Dokumentation müssen die User übrigens eher nicht fürchten. Einem User, der die Sequenz mit dem Schmuck-Abmontierungs-Vorgang als "beste Sache ever!" feierte, gab Chrissy Teigen noch Stunden nach ihrem Erwachen uneingeschränkt Recht: "Danke Dir, ich stimme zu!", erklärte sie in einem weiteren Tweet. Ohnehin kann sich Teigen einen alkoholischen Abend schon mal leisten - er wird schließlich vermutlich erstmal ein Einzelfall bleiben. Nach der Geburt von Tochter Luna vor zehn Monaten plant das Paar Teigen-Legend nach eigenen Angaben nun den nächsten Nachwuchs. Erst wenn es soweit ist, heißt es definitiv: Finger weg vom Alkohol.