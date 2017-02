Cindy Crawford (50) gehörte zu den berühmten Supermodels der 90er Jahre. Jetzt macht sie sich offenbar Sorgen um ihre Tochter: Kaia Gerber (15) könnte schnell unter Druck geraten, ähnliche Erfolge vorweisen zu müssen, wie ihre berühmte Mutter. In der "Vogue Australia" sagte Crawford laut "Mail Online": Sie sei an der Spitze der Modewelt gewesen, wenn Kaia dort nicht hinkomme, "könnte das viel Druck für sie sein". Und sie fügte hinzu: "Wenn du ein erfolgreiches Elternteil hast und du in die gleiche Branche gehst, aber keinen Erfolg hast, was dann?"