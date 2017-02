Model in Plauderlaune Kate Upton: Darum herrscht oft Sex-Flaute mit ihrem Verlobten

Wenn für Baseballspieler Justin Verlander (34) ein Match ansteht, muss er sich sowohl davor, als auch danach in Keuschheit üben. Wie seine Verlobte Kate Upton (24) nun in einem Interview in der TV-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" ausplauderte, herrscht bei den beiden gleich Doppelte Sex-Flaute an einem Spieltag. "Es gibt keinen Sex vor einem Spiel - überhaupt keinen", wird Upton von der Seite "Us Weekly" zitiert.