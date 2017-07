Model erlangt einstweilige Verfügung Kendall Jenner: Fan bedrängt sie mit bizarren Liebesbriefen

Kendall Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians" ) ist eine toughe, junge Frau. Doch in diesem Fall wusste sie sich selbst nicht mehr zu helfen. Seit geraumer Zeit wurde Kendall mit Briefen von einem männlichen Fan überflutet, der zunächst behauptete, sie zu lieben. Doch seine Briefe wurden mit der Zeit immer herber und böser. Die 21-Jährige fühlte sich dadurch bedroht und hat nun rechtliche Schritte eingeleitet. Sie wollen mehr von Kendall Jenner und ihren berühmten Geschwistern sehen? Dann bestellen Sie hier die Reality-Soap "Keeping Up With the Kardashians"