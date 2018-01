Modekette entschuldigt sich H&M und der Affen-Pulli: Auch Boris Becker schaltet sich ein

Egal ob das Ganze nun absichtlich war oder nicht - ungeschickt war die Aktion in jedem Fall. Das schwedische Modeunternehmen H&M bewarb kürzlich einen grünen Kinder-Kapuzenpullover mit der Aufschrift "coolest monkey in the jungle", also "coolster Affe im Dschungel". Prekär: Das Model für das fragwürdige Produkt war ein kleiner, schwarzer Junge. Schnell wurde die Kette im Netz des Rassismus bezichtigt - nicht nur von unzähligen Usern, sondern auch von einigen Prominenten.