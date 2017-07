Modefreak, DJane, Klassenclown Alexandra Popp stellt das Damen-EM-Team vor

Popp: "Das ist Babs, Babett Peter. Ganz früh. Vielleicht geht sie immer früh schlafen und ist deswegen früh wach."

...die Kabinen-DJane?

Popp: "Das ist Anja Mittag, die macht das ganz gut. Sie spielt alles mögliche, R&B, Charts, viel Dance, wo es ein bisschen knallt bassmäßig."

...der Crack an der Playstation?

Popp: "Dzsenifer Marozsan, in Kombination mit Svenja Huth. In jedem Lehrgang haben die eine Playstation dabei. Wenn wir am nächsten Tag ein Spiel haben, spielen die das am Abend immer schon vor."

...die Musikantin?

Popp: "Josie spielt Klavier, sie hat uns auch schon mal etwas vorgespielt. Und nicht nur das, sie kann auch unglaublich gut zeichnen."

...das Feierbiest?

Popp: (lacht) "Almuth Schult! Almuth kommt einfach aus dem Dorf..."

...der Modefreak?

Popp: "Oh, da gibt es viele. Anja Mittag zum Beispiel. Hasret Kayikci ist auch immer sehr stylish gekleidet. Und Lena Goeßling natürlich..."

...vor dem Spiel am längsten vor dem Spiegel?

Popp: "Da sind wir alle gleich schnell. Der Lidstrich wird nicht mehr in der Kabine, sondern schon vorher im Zimmer gezogen. Aber vielleicht Leonie Maier, die muss sich immer noch die Haare flechten. Aber so lange braucht sie auch nicht..."

...die Maschine im Kraftraum?

Popp: "Babs, Almuth Schulth, Isabell Kerschowski. Da heißt es immer nur: Macht drauf da die Gewichte, kein Problem!"

...der Klassenclown?

Popp: "Oh, alle. (lacht) Wir lachen alle viel und lassen Sprüche ab. Lina Magull ist meistens vorne mit dabei, Carolin Simon ist auch richtig lustig. Ich meistens auch (lacht)."

...die Mutter der Kompanie?

Popp: "Am ehestens Babs. Sie ist in dem Sinne die Vernünftigste, sehr besonnen - auch wenn Anja ja eigentlich die Älteste ist. Aber die ist ja auch so ein Clown und macht viel Unsinn."

...die Rampensau?

Popp: "Tabea Kemme! Tabbi macht einfach alles. Wenn da ein Graben ist, über den man nicht drüberspringen kann, ist sie die erste, die es versucht. Die ist völlig strange (lacht). So spielt sie ja auch, geht überall rein, ob es weh tut oder nicht."

