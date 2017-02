Mode und Trends Trending in München – So tickt die Landeshauptstadt

Junge Labels wie Buadep oder Bavarian Couture, aber auch exklusivere Marken wie akjumii, Imogene by Cheyenne oder Hannes Roether spielen auf dem Modeparkett der Stadt eine wichtige Rolle. Akjumii hat mit einem Pop-Up Store in Berlin bereits abseits der bajuwarischen Metropole Fuß gefasst. Imogene by Cheyenne ist inzwischen auch in Athen und Japan vertreten und Hannes Roether ist ohnehin längst im internationalen Geschäft vertreten. Auch das Traditionshaus Aigner war zuletzt auf den Runways in Mailand vertreten.

Die local Heroes verstehen es, traditionelle Elemente und das gewisse süddeutsche Flair zeitgenössisch zu interpretieren. Der „Münchner Stil“ verbindet so besondere Stoffe und Muster aus der Region mit dem Look der Zeit und etwas frecher Eleganz. Dabei darf das notwendige Quäntchen Luxus und Glamour, der die Stadt genauso ausmacht wie Bier und Brezen, nicht fehlen.

Big in Munich – Oversizelooks

Trachtenmode auf moderne Art neu interpretiert: Münchner Labels tragen den Stil der Stadt in die Welt hinaus. Foto: Fotolia, © puhhha

In dieser Saison ist der Oversizelook besonders angesagt. Jacken und Mäntel in Übergröße, riesige Krägen, lange Ärmel, die sich krempeln lassen und breite Schulterpartien dominierten die Laufstege der letzten Modeschauen. Auch hier hat die bayerische Hauptstadt ihre ganz eigene Antwort auf den Trend gefunden:

Lodenmäntel im Großformat sind wie geschaffen dafür, im Winter darunter den altbewährten Zwiebellook unterzubringen. Ein grober riesiger Strickpullover darf dabei nicht fehlen. Und Loden ist ohnehin wieder in Mode gekommen. Der warme Wollstoff ist nicht nur wasserabweisend und pflegeleicht, sondern verkörpert wie kaum ein anderes Gewebe traditionelle Werte. Die passenden modernen Schnitte sorgen dafür, dass die It-Pieces aus der südlichen Fashionmetropole auch im Heute mit Stil getragen werden können.

Bei den Mänteln und Jacken im Großformat darf außerdem der Poncho nicht fehlen. Auch dieses universelle Kleidungsstück vereint auf raffinierte Weise die ländliche Idylle mit urbanem Flair. Zudem lässt er sich einfach zu den verschiedensten Looks kombinieren. Egal ob zur Jeans im Ripped-Look oder dem kurzen Minirock – ein Poncho sorgt mit seiner großformatigen Lässigkeit für den letzten Schliff.

Grafische Muster – Karos und Streifen

Streifen oder Karos sind ein absolutes Muss in dieser modischen Saison. Foto: Fotolia, © NinaMalyna

Wer ansonsten dieses Jahr in München modisch vorne mit dabei sein will, sollte sich schleunigst ein paar Teile mit den angesagten Karo- oder Streifenmustern zulegen. Egal ob klein- oder großkariert, Vichy-Karos oder Hahnentritt – gerade oder gekreuzte Linien sind in.

Vor allem das zarte Vichy-Muster hat es uns angetan. Tauchte es hier schon vor langer Zeit traditionell auf Blusen, Schürzen oder Röcken auf und war fester Bestandteil der Trachtenmode, gelingt jetzt der Sprung in die moderne Welt mit den passenden Schnitten und zeitgemäßen Details. Mutig werden dabei verschieden groß gemusterte Stoffe in einem Kleidungsstück passend miteinander kombiniert und sorgen so für Spannung.

Abwechslung ist auch bei den Streifen angesagt. Sie kommen nicht mehr brav und ordentlich nebeneinander daher, sondern können gerne auch mal freche Wellen schlagen oder sonst irgendwie aus der Reihe tanzen. Ohne Probleme können bei einem Outfit auch Karos und Streifen miteinander kombiniert werden.

Hornbrille ade – Jetzt wird’s metallisch

Bei aller Liebe zu Naturmaterialien: die Tage der Hornbrille – lange Zeit auf fast keiner Hipsternase mehr wegzudenken – sind 2017 langsam gezählt. Auf Münchens Straßen sind immer mehr Fashionistas mit Metallgestellen zu sehen. Die äußere Form hat sich dabei nicht unbedingt geändert, aber der Rahmen kommt mit Hilfe des leichten Materials um einiges graziler daher.

Waren dabei zuletzt eher eckige und runde Formen angesagt, sind es in dieser Saison die Brillen mit ovalen Gläsern oder im Geek-Look, welche für Aufmerksamkeit sorgen. Insgesamt werden die Gläser wieder größer. Durch die schmale Metallfassung bleibt außerdem genügend Raum für kleine Details. Ein extrabreiter Nasensteg, eine besondere Farbe mit mattem Finish oder in Nude-Tönen kann dann unser Gesicht auf besondere Weise in Szene setzen. Das passende Make-Up sorgt dabei für den richtigen Look der Augenpartie.

Erst im November hatten sich in München zur Genussmesse „Food & Life“ Feinschmecker versammelt, um sich über die neuesten Trends in der kulinarischen Szene auszutauschen. Vegetarisch, Vegan oder Paleo – die verschiedenen Ernährungsstile vermischen sich immer mehr. Angesagt ist, was gesund ist, aber auch schmeckt. Die klaren Grenzen verschwimmen dabei immer mehr. Unter dem Hashtag #veggan wurden zuletzt Kreationen zum Food Trend „vegan aber mit Ei“ im Netz verbreitet.

Brunchen rund um die Uhr

Foto: Fotolia, © Elena Schweitzer

Auch die unterschiedlichen Mahlzeiten, welche jeweils charakteristisch für Frühstück, Mittag oder Abendessen waren, werden inzwischen bunt durcheinandergewürfelt und munter miteinander kombiniert. Wer bis früh morgens in den Clubs unterwegs ist, kann nicht um Zehn schon wieder ans Frühstück denken. Viele Lokale dehnen ihr Frühstücks- oder Brunchangebot inzwischen weiter aus. Beinahe rund um die Uhr ist es möglich in Etablissements wie dem Maria in der Klenzstraße, dem Caffè Da Me in der Morassistraße oder dem Kraftwerk in der Drygalski-Allee etwas Leckeres als Start in den Tag zu bekommen.

Das neue In-Lokal Kutchiin des ehemaligen Kochs der Nationalmannschaft nimmt diesen Trend ebenfalls auf. In entspannter Atmosphäre kann dort die ganze Familie lecker essen und nebenbei gemütlich den Tag verbringen. Ein riesiges Frühstücksbuffet, sowie Spezialitäten aus verschiedenen Regionen bilden ein reichhaltiges Angebot für jeden Geschmack.

Neue Superfoods

Internationale Rezepte regional interpretiert: Im Bereich Kulinarik geht der Trend immer mehr zu lokalen Produkten. Foto: Fotolia, © Vladyslav Bashutskyy

Jedes Jahr können wir in den zahlreichen Blogs und Zeitungen die neuesten Superfoods bestaunen. Bunte Beeren aus Südamerika, Algen aus dem Meer oder besondere Samen mit der Extradosis an Nährstoffen – ständig werden wir mit neuen Lebensmitteln konfrontiert. Nehmen wir diese in unseren Speiseplan auf, so die Ernährungsexperten, tun wir unserem Körper noch mehr Gutes.

Allerdings müssen dabei nicht immer Nahrungsmittel aus fernen Ländern auf unserem Teller landen. Unsere ganz eigene heimische Küche und der Gemüsegarten um die Ecke haben genauso wertvolle Früchte zu bieten. Auch in unseren Breiten finden sich die speziellen Zutaten mit besonders hohen Nährstoffgehalten.

Statt der hochgelobten Chia Samen können wir morgens genauso gut Hanf- oder Leinsamen in unser Müsli rühren. Erstere verfügen über einen hohen Anteil an verschiedenen Aminosäuren und ungesättigten Fettsäuren. Zudem sind Vitamin B und E, sowie Calcium Magnesium, Kalium und Eisen mit an Bord. Leicht angeröstet entfalten sie ihr lecker nussiges Aroma vollends und passen auch gut als Topping auf Suppe oder Salat.

Leinsamen, egal ob ganz oder geschrotet sorgen mit ihren vielen Ballaststoffen für eine gesunde Verdauung. Geschrotet sind die Inhaltsstoffe jedoch besser verfügbar. Auch hier sind vor allem die Fettsäuren hervorzuheben.

Anstelle von Goji-Beeren kann auf die heimischen Hagebutten als Vitamin-C Quelle zurückgegriffen werden und statt der Acai-Beere dient uns hierzulande der Rotkohl mit seinem hohen Anteil an Antioxidantien. Auch wenn die internationalen Superfoods so herrlich exotisch klingen: Unter den heimischen Lebensmitteln sind ebenfalls Vertreter dabei, die uns mit einer geballten Ladung an gesunden Stoffen versorgen können. So bringen wir das Ganze mit dem Trend zu regionalen Produkten unter einen Hut. Auf den zahlreichen Bauern- und Wochenmärkten in und um München lassen sich die gewünschten Lebensmittel von lokalen Produzenten erwerben.

Geräuchertes – Räucheraal war gestern

Der Trend zum selbst kochen, selbst einmachen und verschiedene Fermentierungsarten sind schon lange im Kommen. Dazu zählt auch das Räuchern und diese Saison wird alles geräuchert, was nicht bei drei im Kochtopf ist. Bisher hauptsächlich von Fisch wie Räucheraal oder Lachs bekannt, wird diese Methode zum Garen oder Haltbarmachen nun auch auf andere Lebensmittel übertragen.

Neben allen möglichen Meeresfrüchten, die ohnehin nur eine kurze Garzeit benötigen, wird inzwischen auch Fleisch gegart oder Gemüse mit dem Rauch aromatisiert. Mit den entsprechenden Gerätschaften ist es auch möglich, die eigenen Lebensmittel zuhause zu räuchern. Wer die Zubereitungsweise genau lernen möchte, kann bei der örtlichen Volkshochschule oder auch beim Fischereiverband einen Kurs belegen.

Wild

Ganz traditionell ist auch der Trend zu Wild. Fleisch vom Hirsch oder Wildschwein taucht nicht mehr nur im Edelrestaurant auf, sondern findet sich auch im hippen Burger oder auf der Speisekarte eines der vielen Street Food Restaurants wieder.

Dabei darf der Begriff Wild jedoch nicht nur auf Fleisch reduziert werden. Grundsätzlich sind Lebensmittel aus der „Wildnis“ auf dem Vormarsch. Wilde Blaubeeren, Wildkräuter oder wilde Arten von bekanntem Wurzelgemüse – je ursprünglicher, desto angesagter. Oftmals besitzen diese Lebensmittel ein ganz eigenes Aroma oder können meist noch mit viel mehr Geschmack aufwarten als die uniformen Kollegen aus dem Gewächshaus. Auch hier spielen lokale Ressourcen wie Bucheckern oder Farne aus den heimischen Wäldern zunehmend eine Rolle.

Nicht nur beim Essen, auch in anderen Lebensbereichen lässt sich ein Trend zu mehr Natur beobachten. Auch die Münchner besinnen sich ihrer Wurzeln und sorgen unter anderem mit der Initiative greencity.de für nachhaltige und umweltbewusste Stadtentwicklung. Seit über 25 Jahren kümmert sich der Verein mit zahlreichen Projekten um ein grüneres München.

Urbane Gartenprojekte

Fotolia, © oscity

Dabei kann sich die Stadt im Vergleich mit anderen Metropolen nicht unbedingt über zu wenig Grünanlagen und Parks beschweren. Dennoch sind in den letzten Jahren auch immer häufiger Privatinitiativen entstanden, die sich zum Ziel gesetzt haben, urbane Gärten in der Stadt aufzubauen und zu etablieren.

In den sogenannten Gemeinschaftsgärten soll es den Bürgern möglich sein, auch im urbanen Umfeld zu gärtnern oder auch ihr eigenes Gemüse zu ziehen. Als neue Art des Treffpunktes im Viertel oder auch um den Nachwuchs in der Großstadt mit einer Dosis Grün zu versorgen, kommt den modernen Stadtgärten so auch ein gewisses Maß an pädagogischem Wert und partizipativem Freiraum zugute.

Auch stadtplanerisch sind für die Zukunft ambitionierte „grüne“ Projekte geplant. Foto: Fotolia, © sunflowerey

Die einzelnen Projekte sorgen vor Ort für einen echten Mehrwert und sollen in Zukunft noch stärker miteinander vernetzt werden. Wurden zunächst eher private Gelände für die Gärten genutzt, rückt zunehmend auch die Nachfrage nach entsprechenden Flächen aus öffentlicher Hand in den Vordergrund. Ähnlich wie in anderen Metropolen lohnt es sich für die Stadtverwaltung, hier bei der Planung und Entwicklung neuer Quartiere und Wohnanlagen entsprechende Projekte mit einzubeziehen.

Fair Trade und Upcycling in München

Die Nachhaltigkeit macht auch bei den Einkaufsmöglichkeiten nicht Halt. Immer mehr Läden für fair gehandelte Lebensmittel oder Kleidung öffnen ihre Türen in der Bayerischen Metropole. Seit 2013 kann sich München mit dem Titel Fairtrade Stadt schmücken.

Mit dem Fahrrad soll es in München zukünftig schneller vorangehen. Neue Verkehrskonzepte werden erprobt. Foto: Fotolia, © R.Babakin

Neben dem besonderen Angebot im regionalen Einzelhandel müssen dabei auch verschiedene Gremien und Initiativen, die den fairen Handel vorantreiben, vor Ort vorhanden sein, um diese Auszeichnung tragen zu dürfen. In der letzten Zeit sind zahlreiche Angebote zum Foodsharing, sogenannte Repair Cafés oder Möglichkeiten zur ethischen Geldanlage dazugekommen.

Auch zum Thema Upcycling sind einige Projekte entstanden. Seien es Designermöbel aus ausrangierten Materialien und wiederverwendeten Hölzern oder neuer Mode aus alten Kleidern – gerade bei der jüngeren Generation sind eine nachhaltige Lebensweise und die Reduzierung des eigenen ökologischen Fußabdrucks sehr wichtig geworden.

Grün unterwegs in der bayerischen Hauptstadt

Bei den Fahrrädern aus Bambus des Münchner Start-Ups BAM Munich kann dagegen kaum noch von Upcycling gesprochen werden. Sie verwenden den nachhaltigen Rohstoff für die hochwertigen Rahmen der Räder. Ihr Marketingkonzept baut auf Workshops, bei denen die Teilnehmer sich selbst einen maßgeschneiderten Rahmen für ihr eigenes Velo zusammenbauen können.

Ohnehin hat sich für Radfahrer in München einiges getan. In der Maxvorstadt ist seit einiger Zeit ein Modellprojekt der Technischen Universität geplant. Eine angepasste Ampelschaltung soll dort eine grüne Welle für Radfahrer ermöglichen. Zahlreiche weitere Projekte sollen in Zukunft noch mehr Radler auf die Straßen locken. Ein kostenlos leihbares Lastenrad etwa oder Sicherheitschecks, bei denen die Bürger ihr Gefährt auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen können, sind solche Angebote.

Auch die Elektromobilität soll in der Landeshauptstadt verstärkt gefördert werden. Die neue Fassung des aktuellen Förderprogramms gilt seit Anfang 2017. Sowohl die Anschaffung von entsprechenden Fahrzeugen, als auch die notwendige Infrastruktur kann finanziell unterstützt werden. Vor allem Privatpersonen sollen jetzt auch in den Genuss von Fördermitteln gelangen können.

Was die Sport- und Freizeitmöglichkeiten anbelangt, war München seit jeher immer gut aufgestellt. Neben dem Gelände und den Einrichtungen des Olympiageländes bieten die zahlreichen Parks und das Angebot der Vereine riesige Auswahlmöglichkeiten für die Bewohner der Millionenstadt. Aber auch neue Trends fassen hier schnell Fuß und regelmäßig werden die Programme der Fitnessstudios oder Betreiber von entsprechenden Anlagen aktualisiert.

Aerial Yoga und Wut-Yoga

Fotolia, © Rawpixel.com

Im Bereich Wellness und Körperbalance sind in letzter Zeit immer neue Formen des Yoga zu finden. Die indische Lehre zur Vereinigung von Körper und Seele mit ihren verschiedenen Übungen soll mit Hilfe der neuen Ausrichtungen noch für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht werden. Je nach Schwerpunkt kann hier jeder die richtige Balance finden.

Vor allem für die bisher eher unterrepräsentierten Männer gibt es künftig einiges zu entdecken. Erst im Januar wurden auf der Mitmachmesse Yogaworld in München die neuesten Trends vorgestellt. Viele Männer suchen heute zwischen Kraft- und Extremsport nach einem entsprechenden Ausgleich. Bier-Yoga oder Wut-Yoga sprechen dabei ganz gezielt das männliche Publikum an. Bei ersterem spielen unter anderem Positionen, die auch in einer Bar eingenommen werden können eine Rolle. Bei zweiterem wird zum Stressabbau weniger meditiert, als zu lauter Musik auch mal der Ärger herausgebrüllt.

Aerial Yoga hingegen nutzt ein großes, von der Decke hängendes Tuch als Hilfsmittel für die einzelnen Übungen. Im Hängen, Schaukeln und Schweben wird so unter anderem auch das eigene Körpergewicht eingesetzt um den Körper auf Trab und ins Gleichgewicht zu bringen. In der Geborgenheit des großen Tuches gelingt es jedoch genauso, sich einmal so richtig hängenzulassen und die Seele baumeln zu lassen. In einem der zahlreichen Studios kann der stressgeplagte Münchner dann dem Alltag für eine Weile entfliehen.

Indoor-Skydiving

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich ein Fallschirmsprung anfühlt kann dies bald in einem der Zentren für Indoor Skydiving mchen. Foto: Fotolia, © fotsform

Wer sich genug entspannt hat, kann sich ab dem Sommer 2017 auf den Weg in eine der neuen Fly Stationen für Indoor Skydiving machen. Zwei verschiedene Anbieter haben entsprechende Anlagen in München geplant. Die Erste soll Mitte des Jahres eröffnet werden.

Bei dem innovativen Sport kann jeder den Flug in einem Windkanal hautnah erleben. Das Gefühl ähnelt dabei dem freien Fall bei einem Fallschirmsprung, nur ist das ganze absolut sicher. Der Spaß steht dabei absolut im Vordergrund. Dennoch werden verschiedene Muskelgruppen besonders beansprucht und durch das Ausbalancieren wird das Körpergefühl gestärkt. Je nachdem welcher Körperbereich angespannt wird und wie sich der Bodyflyer im Windkanal bewegt, können verschiedene Manöver ausgeführt werden.

Drohnen – Selfies aus der Luft

Der Selfie-Stick war gestern. Heute fotografieren oder filmen wir uns aus der Luft und eine ferngesteuerte Drohne hilft uns dabei. Waren die hochtechnisierten Geräte lange Zeit nur etwas für Feuerwehreinsätze oder Hobbybastler, gibt es inzwischen immer mehr Modelle auf dem Markt, die sich an den einfachen Endverbraucher richten. Integrierte Kameras, ausgefeilte Stabilisationstechnik und verschiedene Programmmodi erleichtern das Bedienen der Drohnen oder Quadrocopter. So heißen die Vertreter der Spezies mit vier Antriebsrotoren. Damit liegen die Geräte besonders gut in der Luft.

Die voreingestellten Programme erlauben es beispielsweise, das Fluggerät um eine Person oder ein Objekt kreisen zu lassen. Auch das Abfliegen einer vorher definierten Route ist möglich. Integrierte Kameras an Bord können separat gesteuert werden und übertragen die Bilder per W-LAN oder Bluetooth an ein Empfangsgerät. Bei manche gelingt dies sogar in Echtzeit.

Die Drohnen erlauben es, uns selbst und unsere Umgebung aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Nicht nur mit den aufgezeichneten Bildern, auch live mit Hilfe einer Virtual Reality Brille kann das Auge der Kamera dabei zum eigenen werden.

Wer sich eines der hochtechnisierten Geräte anschafft, sollte jedoch einige Sicherheitshinweise bedenken. Erst kürzlich wurde ein Autounfall verursacht, weil ein Copter auf die Autobahn geraten war. Grundsätzlich sollte mit der fliegenden Kamera Abstand von Straßen, Menschenmengen und uneinsehbaren Hindernissen genommen werden. Wer sich mit den neuen Möglichkeiten des Filmens auseinandersetzt, kann jedoch spektakuläre Aufnahmen schaffen.

München boomt

Fotolia, © fleischipixel

Zahlreiche neue Trends lassen sich in der Bayerischen Hauptstadt auch in diesem Jahr erleben und ausprobieren. Viele innovative Strömungen aus aller Welt werden dabei auf die ganz eigene Münchner Art und Weise interpretiert. Dass die Metropole dabei auch beim nationalen und internationalen Publikum punktet, zeigt sich bei den stetig steigenden Besucherzahlen.

Nicht nur zum Oktoberfest, auch zu anderen Events oder einfach nur um das gewisse charakteristische Lebensgefühl einmal hautnah kennenzulernen, zieht es immer wieder Touristen in die Millionenstadt. Auch in diesem Jahr kann erneut mit einem Anstieg der Gäste und Urlauber gerechnet werden.