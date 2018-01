2. Sommer und Fell schließen sich nicht aus

Wer es verspielt mag, wird diesen Schuhtrend mögen, aber jedermanns Sache ist er sicher nicht: Schuhe mit dekorativen Elementen aus Fell. Ob Gucci mit seinen Kreationen aus Echtfell viele Abnehmer finden wird, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall kündigte das Label vorsichtshalber an, ab den Herbst-Kollektionen 2018 nur noch auf Fake Fur zu setzen.

Flauschiges Fell im Sommer muss übrigens kein Widerspruch sein, denn der Wärmewirkung im Winter steht die Wärmeisolierung im Sommer gegenüber. Aber vorwiegend haben wir den Fellbesatz sowieso bei sehr offenen Schuharten wie Mules, Flipflops oder Sandalen gesehen, beispielsweise eine sommertaugliche Zehen-Sandale von Giambattista Valli mit flauschiger Lammfell-Sohle. Die folgende Abbildung zeigt eine mit Fell geschmückte Sandale, gesehen in einer Mailänder Mode-Boutique.

Einer der Schuhtrends 2018: Schuhe mit Deko-Elementen aus Fell. Foto: Creative Lab – 730176307 / Shutterstock.com

3. Schuhe im Glitzer-Style der 70er Jahre

Wer sich nicht auf eine bestimmte Schuhform festlegen will, ist mit Metallic- und Glitzer-Schuhen ebenso im Trend. Ob es sich dabei um Stiefel, Sandalen oder High Heels handelt, spielt keine Rolle. Hier konkurrieren funkelnde Pailletten mit der Discokugel oder Metallic-Schuhe in Gold und Silber mit bunten Kristallen. Und dabei reden wir nicht von Schuhen, die nur für lange Club-Nächte gedacht sind. In Kombination zu schlichten Kleidern, Hosen oder Röcken überführen sie im Gesamtlook die Extravaganz in ein weniger auffälliges Outfit mit Hingucker an den Füßen.

Gesehen haben wir solche Kreationen vor allem bei Dolce & Gabbana, Saint Laurent mit Designer Anthony Vaccarello, Paco Rabanne and Isabel Marant.

Einer der Schuhtrends 2018: High Heels im Discokugel-Style. Foto: Anna Vishnevskaya – 99284102 / Shutterstock.com

4. Transparenz: Zeigen, was sonst verborgen bleibt

Von der Extravaganz zur Exzentrik ist es nur ein kleiner Schritt. Was sich die Modedesigner bei den schweißtreibenden Schuhmodellen aus durchsichtigem Plastik gedacht haben, bleibt wohl für immer ihr Geheimnis. Punktuell mag die eine oder andere Kreation durchaus als mutige Brautschuh-Version infrage kommen. Aber als Must-have für den Sommer 2018 möchten wir diesen Modetrend dann doch nicht deklarieren.

Wer es nicht ganz so ausgefallen mag, kann die Transparenz aber immer noch auf punktuelle Akzente reduzieren. Hier verweisen wir auf den edel aussehenden durchsichtigen Absatz von Versus Versace oder empfehlen Schuhe mit transparenten Riemchen. Ein weiterer Nachteil der Transparenz ist die Schwierigkeit, das Ganze adäquat mit dem restlichen Outfit zu kombinieren. Hier besteht immer die Gefahr, dass der Look am Ende einen Hauch zu verrucht wirkt.

Einer der Schuhtrends 2018: Schuhe aus durchsichtigem Plastik. Foto: Ovidiu Hrubaru – 566372095 / Shutterstock.com

5. Kitten Heels: Wunderbar zu kombinieren

Es gibt nicht wenige Frauen, die es hassen, High Heels zu tragen. Da trifft es sich gut, dass auch unsere geliebten Kitten Heels mit maximal fünf Zentimeter Absatzhöhe im kommenden Sommer voll im Trend liegen. Der unschlagbare Vorteil: Kitten Heels sind extrem ladylike und lassen sich zudem wunderbar kombinieren. Bei den Schuhformen sind Mules und Pumps ebenso erlaubt wie Slingbacks oder Sandaletten. Labels wie Miu Miu, Balenciaga oder Prada haben auf den Fashion Weeks in New York, London, Mailand und Paris ihre ganze Kreativität unter Beweis gestellt und elegante Versionen von schlicht bis Glitzer-Look vorgeführt. Im Gegensatz zum vorherigen Trend sind Kitten Heels also ein Must-have für diesen Sommer.

Einer der Schuhtrends 2018: Kitten Heels in der Modefarbe Koralle. Foto: Jesica Montgomery - 554128657 / Shutterstock.com

Fazit zu den Schuhtrends 2018

Es wird also bunt und auffallend an unseren Füßen, wenn den Modevorgaben aus Mailand, London und New York strikt Folge geleistet wird. Wer seine Lieblings-Schuhform hier vermisst, kein Problem. Auch Slipper, Sneaker und Loafer werden nicht von der Bildfläche verschwinden. Sie sind in dieser Saison nur etwas reicher verziert als sonst.

Auch wer letztes Jahr in Overknees investiert hat, ist mit diesen 2018 noch lange nicht außerhalb des Trends. Und so ganz abhängig wollen wir uns von den Mode-Zaren ja auch nicht machen. Der Wohlfühlfaktor darf natürlich nicht zu kurz kommen. Schön ist immer noch, was einem selber gefällt.