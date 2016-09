Um die Theresienwiese steht seit Montag ein Zaun . Zum ersten Mal in der mehr als 200-jährigen Geschichte der Wiesn ist das Gelände vollständig umzäunt.

München - Unter strengeren Sicherheitsvorkehrungen als je zuvor beginnt am nächsten Samstag die erste umzäunte Wiesn in der Geschichte des größten Volksfests der Welt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird wie stets mit dem Anstich des ersten Bierfasses um Punkt 12 Uhr die Wiesn eröffnen. "Ozapft is - auf eine friedliche Wiesn!" lautet das Mantra, mit dem Reiter - ebenso wie bereits seine Vorgänger - das größte Volksfest der Welt für gestartet erklärt.