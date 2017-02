Mittwochabend-Beschäftigung Daniela Katzenberger outet sich als "Bachelor"-Fan

Märchen aus 1001 Nacht Afghanisches Abenteuer: Exoten bei der Ski-WM

Bei der Ski-WM in St. Moritz gehen zwei Athleten aus dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land an den Start. "Wieso fährt da niemand Ski?", fragt Christoph Zürcher. Und macht was Verrücktes.