Mitten in Sibirien Neues Hofbräuhaus: Irgendwo in Kemerowo

Oh du brennender Tannenbaum Feuerwehr warnt: Aufpassen in der Weihnachtszeit!

Oh du Brennende - statt Oh du Fröhliche! Auch die Münchner Feuerwehr muss jährlich einige Male in der Vorweihnachtszeit ausrücken und gibt deshalb Tipps. Damit das schöne Fest nicht im Krankenhaus endet.