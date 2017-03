München - Der Sportwettenanbieter bwin hat in einer Untersuchung Spieler der 1. Bundesliga miteinander verglichen – Ziel war es, den absoluten Boss auf dem Platz zu ermitteln. In die Analyse flossen lediglich Spieler ein, die in dieser Saison bisher mindestens 15 Partien in der Bundesliga absolviert haben. Die Analyse-Kriterien wurden in drei Bereiche – Ballbesitz (50%), Defensive (20%) und Offensive (30%) – eingeteilt. Der Chef auf dem Rasen muss also gleichzeitig auch ein guter Allrounder sein.